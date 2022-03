Razmaženi odlikaš

Andrej Plenković tip je odlikaša, primjernog vladanja, koji se druži sa ženskim dijelom razreda, naravno odlikašicama, jer one ne prave probleme, i ima nepodijeljeno povjerenje cjelokupnog nastavničkog zbora. To je onaj tip dobrih dječaka u razredu koji imaju potrebu da su baš uvijek dio neke većine, protagonisti su većinskih uvjerenja, kakva god bila ta uvjerenja. Ako se Andrej Plenković pita kako mu se sve ovo događa, a čisto sumnjam da se on išta pita, onda je odgovor da mu je sve to od tog njegovog beskonfliktnog, strašljivog i razmaženog odlikaškog karaktera – piše Miljenko Jergović na blogu.