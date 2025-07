Talent za transfere, bez afera i bijega u BiH

Specijalnost Andyja Bare je pronalaženje anonimnih talenata te njihovo parkiranje u niželigaša Kustošiju, odakle ih plasira za velike iznose. Tako je od tamo prodao Dina Klapiju (17) u Leipzig za, prema Transfermarktu, 3 milijuna eura te Mikayla Fayea (18) za 1.5 milijuna eura u Barcelonu. Bara je Fayea doveo iz Senegala. Sljedeći takav transfer bio je onaj mladog hrvatskog talenta Lea Bartolovića (18). Odšteta Kustošiji za njega iznosi 600 tisuća eura. S bonusima, koji se većinom odnose na to koliko će igrati, može narasti do 1.5 milijuna eura. Ono što Bartolovićev transfer izdvaja od navedenih je što je to prvi veliki transfer Kustošije iz njene akademije, a da igrač nije stranac. Ukupno gledajući, Kustošija je na transferima Barinih igrača potrošila 500 tisuća eura, a iste prodala za 7,4 milijuna eura, uz dodatne potencijalne bonuse. Index