Manchester sam ja, Manchester city

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Andy Burnham preuzima kormilo i najavljuje obračun s tačerizmom
Kriza koju su Britanci sami stvorili brexitom traje već cijelo desetljeće. Burnham je sedmi premijer u deset godina, a Velika Britanija, nekada tvornica državnika, postala je mjesto u kojem se s pokretne trake izbacuju ispodprosječni kadrovi koji se uspijevaju uspeti na vrh vlasti. Novi bi premijer i to trebao promijeniti. Visoke cijene energije, hrane, stanovanja i slabljenje javnog zdravstva golemi su britanski problemi koji su omogućili Reformističkoj stranci oca brexita Nigela Faragea da postane anketno najpopularnija stranka u Velikoj Britaniji. Trenutačno je ona na 24 posto, dok su dvije tradicionalno velike stranke, Laburistička i Konzervativna, na 19 posto. Burnham je najavio “najveći rebalans moći” iz Londona prema regijama. Kako će to provesti, nije znano, a cilj je smanjiti nejednakost i ljutnju “zapostavljenih zajednica” koje se i zbog toga sve više priklanjaju reformistima. Ta mu je najava pripomogla u usponu na mjesto šefa stranke. Mnogi laburistički zastupnici strahuju da bi od reformista mogli izgubiti svoja mjesta u parlamentu na izborima koji bi trebali biti 2029. godine. Tihomir Ponoš za Novosti. Članak mu posvetili i NY Times