Manchester sam ja, Manchester city

Novi britanski premijer Andy Burnham započeo je mandat telefonskim razgovorom s Trumpom, potvrdivši da su obrana i sigurnost saveznika ključni prioriteti Downing Streeta. Burnham je obećao britansku pomoć u osiguravanju plovidbe Hormuškim tjesnacom radi stabilizacije globalnih lanaca opskrbe. Razgovor je uslijedio nakon summita NATO-a u Ankari, gdje je Trump pohvalio saveznike zbog napretka prema izdvajanju 5% BDP-a za obranu. Bivši gradonačelnik Manchestera iskoristio je priliku i pozvao Trumpa u posjet tom sjevernoengleskom gradu, nakon što je preuzeo dužnost uslijed ostavke Keira Starmera. Jutarnji, tportal

U svom prvom premijerskom govoru, Burnham je pozvao na političku stabilnost, proglasivši svoj mandat “prekretnicom za Britaniju” kroz uvođenje novog političkog i ekonomskog modela. Priznao je opravdano nezadovoljstvo građana politikom te najavio decentralizaciju moći i vraćanje ključnih javnih usluga pod jaču državnu kontrolu radi smanjenja troškova života. Najavio je desetogodišnji plan za reindustrijalizaciju zemlje, reformu obrazovanja s fokusom na zapošljavanje i mentalno zdravlje mladih te izgradnju socijalnih stanova. Kao prvu mjeru istaknuo je hitno rješavanje problema beskućništva, uz obećanje da će država poštovati sve međunarodne obrambene obveze. Gov UK