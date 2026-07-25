Manchester sam ja, Manchester city

Andy Burnham preuzima kormilo i najavljuje obračun s tačerizmom - Monitor.hr
Danas (07:00)

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Andy Burnham preuzima kormilo i najavljuje obračun s tačerizmom

Kriza koju su Britanci sami stvorili brexitom traje već cijelo desetljeće. Burnham je sedmi premijer u deset godina, a Velika Britanija, nekada tvornica državnika, postala je mjesto u kojem se s pokretne trake izbacuju ispodprosječni kadrovi koji se uspijevaju uspeti na vrh vlasti. Novi bi premijer i to trebao promijeniti. Visoke cijene energije, hrane, stanovanja i slabljenje javnog zdravstva golemi su britanski problemi koji su omogućili Reformističkoj stranci oca brexita Nigela Faragea da postane anketno najpopularnija stranka u Velikoj Britaniji. Trenutačno je ona na 24 posto, dok su dvije tradicionalno velike stranke, Laburistička i Konzervativna, na 19 posto. Burnham je najavio “najveći rebalans moći” iz Londona prema regijama. Kako će to provesti, nije znano, a cilj je smanjiti nejednakost i ljutnju “zapostavljenih zajednica” koje se i zbog toga sve više priklanjaju reformistima. Ta mu je najava pripomogla u usponu na mjesto šefa stranke. Mnogi laburistički zastupnici strahuju da bi od reformista mogli izgubiti svoja mjesta u parlamentu na izborima koji bi trebali biti 2029. godine. Tihomir Ponoš za Novosti. Članak mu posvetili i NY Times


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Ponedjeljak (20:30)

Laburistički 'glamping' u Downing Streetu

Starmer odstupio s dužnosti, Burnham novi britanski premijer, uvjerio Trumpa u vojnu vjernost

Novi britanski premijer Andy Burnham započeo je mandat telefonskim razgovorom s Trumpom, potvrdivši da su obrana i sigurnost saveznika ključni prioriteti Downing Streeta. Burnham je obećao britansku pomoć u osiguravanju plovidbe Hormuškim tjesnacom radi stabilizacije globalnih lanaca opskrbe. Razgovor je uslijedio nakon summita NATO-a u Ankari, gdje je Trump pohvalio saveznike zbog napretka prema izdvajanju 5% BDP-a za obranu. Bivši gradonačelnik Manchestera iskoristio je priliku i pozvao Trumpa u posjet tom sjevernoengleskom gradu, nakon što je preuzeo dužnost uslijed ostavke Keira Starmera. Jutarnji, tportal

U svom prvom premijerskom govoru, Burnham je pozvao na političku stabilnost, proglasivši svoj mandat “prekretnicom za Britaniju” kroz uvođenje novog političkog i ekonomskog modela. Priznao je opravdano nezadovoljstvo građana politikom te najavio decentralizaciju moći i vraćanje ključnih javnih usluga pod jaču državnu kontrolu radi smanjenja troškova života. Najavio je desetogodišnji plan za reindustrijalizaciju zemlje, reformu obrazovanja s fokusom na zapošljavanje i mentalno zdravlje mladih te izgradnju socijalnih stanova. Kao prvu mjeru istaknuo je hitno rješavanje problema beskućništva, uz obećanje da će država poštovati sve međunarodne obrambene obveze. Gov UK

22.06. (14:00)

My goodness

Keir Starmer podnio ostavku na dužnost premijera i šefa stranke

Odluka je uslijedila nakon unutarstranačkih rasprava o njegovoj sposobnosti da vodi laburiste na idućim izborima. Nominacije za nasljednika otvaraju se 9. srpnja. U oproštajnom govoru Starmer je istaknuo uspjehe poput gospodarskog rasta, reforme stranke, smanjenja lista čekanja u zdravstvu i jačanja radničkih prava, poručivši da je uvijek zemlju stavljao na prvo mjesto. Na kraju je dodao kako se sada želi posvetiti obitelji. Vodio je Laburističku stranku od travnja 2020, a premijer je postao nakon izbora u srpnju 2024. naslijedivši Rishija Sunaka. Jutarnji tportal… da se povlači s dužnosti premijera, nakon snažnog pritiska zastupnika Laburističke stranke koji žele otvoriti put Andy Burnham da preuzme vodstvo stranke, pisalo se prije koji dan. Guardian, Jutarnji