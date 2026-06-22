My goodness

Odluka je uslijedila nakon unutarstranačkih rasprava o njegovoj sposobnosti da vodi laburiste na idućim izborima. Nominacije za nasljednika otvaraju se 9. srpnja. U oproštajnom govoru Starmer je istaknuo uspjehe poput gospodarskog rasta, reforme stranke, smanjenja lista čekanja u zdravstvu i jačanja radničkih prava, poručivši da je uvijek zemlju stavljao na prvo mjesto. Na kraju je dodao kako se sada želi posvetiti obitelji. Vodio je Laburističku stranku od travnja 2020, a premijer je postao nakon izbora u srpnju 2024. naslijedivši Rishija Sunaka. Jutarnji tportal… da se povlači s dužnosti premijera, nakon snažnog pritiska zastupnika Laburističke stranke koji žele otvoriti put Andy Burnham da preuzme vodstvo stranke, pisalo se prije koji dan. Guardian, Jutarnji