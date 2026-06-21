Kalup, što je to?

Ane Paška kod Stankovića: Mi smo zapravo svi hodajući paradoksi - Monitor.hr
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Ane Paška kod Stankovića: Mi smo zapravo svi hodajući paradoksi

Pjesnikinja, umjetnica i glazbenica gostovala je u posljednjoj Nedjeljom u 2 prije ljetne stanke. Studirala je dramaturgiju na ADU. Ističe razliku između bavljenja umjetnošću kao karijerom i posjedovanja istinske umjetničke senzibilnosti, odnosno posebnog odnosa prema stvarnosti i svijetu oko sebe. Svira klavir i harmoniku, a umjetnički život gradi između otoka Paga i brojnih nastupa. Dolazak iz otočkog okruženja u Zagreb predstavljao joj je veliki, ali pozitivan šok. No, intenzivan način života tijekom studija ostavio joj je posljedice po mentalno zdravlje, uključujući i nesanicu koja je trajala tri tjedna. Oporavak je započeo odlaskom iz Zagreba, preseljenjem u Zadar i postupnim vraćanjem osjećaja povezanosti sa sobom. Nešto je i odsvirala. HRT


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08.03.2023. (12:00)

“Some people think little girls should be seen and not heard. But I think…”

Playlista za Dan žena

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Iako se na popis mogu uvrstiti još stotine ženskih bendova, pionirki, kantautorica i umjetnica koje su definitivno vrijedne spomena, ovoga puta htjela sam podijeliti ono što me pokreće već više od pola života, kao i glazbu koju sam nedavno otkrila, ali me inspirira gotovo svaki dan. Tako playlista žanrovski nije striktna i složena je više kao “shuffle mode”. Nadam se da će i vas, kao i mene, motivirati te vam dati povoda da napravite, kažete i ostvarite ono što želite, piše Petra Boras za Ravnododna