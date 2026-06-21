Kalup, što je to?

Iako se na popis mogu uvrstiti još stotine ženskih bendova, pionirki, kantautorica i umjetnica koje su definitivno vrijedne spomena, ovoga puta htjela sam podijeliti ono što me pokreće već više od pola života, kao i glazbu koju sam nedavno otkrila, ali me inspirira gotovo svaki dan. Tako playlista žanrovski nije striktna i složena je više kao “shuffle mode”. Nadam se da će i vas, kao i mene, motivirati te vam dati povoda da napravite, kažete i ostvarite ono što želite, piše Petra Boras za Ravnododna