Kalup, što je to?

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Pjesnikinja, umjetnica i glazbenica gostovala je u posljednjoj Nedjeljom u 2 prije ljetne stanke. Studirala je dramaturgiju na ADU. Ističe razliku između bavljenja umjetnošću kao karijerom i posjedovanja istinske umjetničke senzibilnosti, odnosno posebnog odnosa prema stvarnosti i svijetu oko sebe. Svira klavir i harmoniku, a umjetnički život gradi između otoka Paga i brojnih nastupa. Dolazak iz otočkog okruženja u Zagreb predstavljao joj je veliki, ali pozitivan šok. No, intenzivan način života tijekom studija ostavio joj je posljedice po mentalno zdravlje, uključujući i nesanicu koja je trajala tri tjedna. Oporavak je započeo odlaskom iz Zagreba, preseljenjem u Zadar i postupnim vraćanjem osjećaja povezanosti sa sobom. Nešto je i odsvirala. HRT