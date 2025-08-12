Kad slike ožive

Mlada akademska montažerka Maida Srabović autorica je animiranog filma Fačuk, koj ije prikazan na ovogodišnjem Animafestu. Inspirirana motivima naive, djela naših naivnih slikara tako su “oživjela”. Film tematizira osjećaj otuđenosti i nedostatnosti, a vizualno je inspiriran radovima Mije Kovačića i estetikom podravske naive. Misao o animiranom filmu inspiriranom podravskom naivom sam imala puno prije nego ikakvu priču koja bi bila ispričana tim vizualnim stilom. Znala sam odmah uz tu misao i da taj budući film žanrovski mora biti horor – jer naiva je za mene oduvijek bila zastrašujuća.

Odrasla sam u Podravini, okružena tim crvenim, gušavim i izmučenim ljudima čudnih proporcija, koji su uvijek gledali u prazno, kao da je u njima nema ničeg osim muke i beznađa. Ideju za priču sam dobila kad mi je umrla baka i kad sam intenzivno razmišljala o svom obiteljskom nasljeđu. Kad sam gledala svoju obitelj na tom sprovodu, posebno dedu koji je odrastao bez roditelja, baš smo izgledali kao obiteljski portret u stilu te naive koja me proganjala od djetinjstva. Riječ fačuk (kajkavski naziv za kopile), mi je oduvijek bila ružna i u glavi spojena s vizualom naive – jer sam oduvijek slušala o fačukima kao o nečem lošem, sramotnom… ispričala je autorica za Vizkulturu