Nije ni izašlo, već je Oscar bait
Kristalni planet: Nadolazeći animirani film prema ideji Dušana Vukotića
Riječ je o 3D animiranom obiteljskom filmu koji nastaje u hrvatsko-češkoj koprodukciji pod redateljskom palicom Arsena Antona Ostojića. Radnja filma Kristalni planet prati 11-godišnju Reu koja s ocem stiže na udaljeni, novonaseljeni planet. Otac dobiva posao u postrojenju za proizvodnju robotskih životinja, no ubrzo otkriva da postrojenje i nemilosrdni Guverner koji njime upravlja zagađuju podzemni svijet u kojem žive izvanzemaljska bića. Film ima impresivnu glasovnu ekipu predvođenu dobitnicima Oscara Jeremyjem Ironsom, Vanessom Redgrave i Michaelom Yorkom. U Hollywoodu postoji šala da, ako Akademija ikada zapne i ne zna koga još nominirati, postoji jednostavno rješenje – nominiraj Diane Warren, skladateljicu koja se pridružila ovoj impresivnoj ekipi.