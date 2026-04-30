Kad čestice odbiju poslušnost
Anomalije u CERN-u: Jesu li “pingvinski raspadi” put do nove fizike?
Eksperiment LHCb u CERN-u otkrio je odstupanja u raspadu B-mezona koja prkose Standardnom modelu fizike. Analizom rijetkih “elektroslabih pingvinskih raspada”, znanstvenici su uočili nepravilnosti s pouzdanošću od četiri standardne devijacije. Ovo sugerira postojanje nepoznatih sila ili čestica, poput leptokvarkova, koje bi mogle objasniti tamnu tvar i gravitaciju. Iako je za službeno otkriće potreban “zlatni standard” od pet sigma, golemi novi skupovi podataka prikupljeni nakon 2018. godine mogli bi uskoro potvrditi revoluciju koja će iz temelja promijeniti naše razumijevanje svemira. Bug