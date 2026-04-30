Kad čestice odbiju poslušnost

Znanstvenici koji rade na CERN-ovom Velikom hadronskom sudaraču (LHC) otkrili su novu česticu pentakvark. Da ona postoji prvi se put predvidjelo ’60-ih, ali, slično kao i Higgsov bozon prije njega, i pentakvark je desetljećima mučio znanstvenike, sve do ovog otkrića. “Čini se da je već sama riječ ‘pentakvark’ prokleta na neki način, jer bilo je već toliko otkrića koja su opovrgnuli novi rezultati koji su onda pokazali da su prethodni zapravo samo fluktuacije”, kazao je Patrick Koppenburg, koordinator za LHC. BBC, Index