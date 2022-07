Spin cmoljavog dvoglavog orla

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je izjavu Joea Bidena koji je nazvao Vladimira Putina “krvnikom” i rekao da ga ta izjava “zabrinjava”. Bidena poznajem kao vrlo opreznog čovjeka koji sve priprema. Ja sam u našem prvom razgovoru shvatio da ima tim koji ga izuzetno priprema, ako je nešto rekao, nije to rekao slučajno, izjavio je Vučić u gostovanju na TV Prva i dodao: Zabrinjava me situacija u Ukrajini. Sve me zabrinjava. Vi vidite jednu, rekao bih, navijačku opredijeljenost i bezbroj tumačenja, ali ono što je za nas najvažnije jest da mi čuvamo sebe. Osvrnuo se i na tvrdnju da ruski mediji o sukobu u Ukrajini koriste isti rječnik kojim su se 1999. SAD i saveznici koristili u izvještavanju o napadima NATO-a na Srbiju. Cijeli rječnik koji je NATO koristio u agresiji protiv Srbije, Rusi danas, iz šale ili za ozbiljno, ponavljaju. Kako su oni govorili humanitarna katastrofa na Kosovu, tako Rusi sada govore o humanitarnoj katastrofi u Donbasu… Kao da se igraju s Amerikancima i njihovim rječnikom. Sve što su Amerikanci govorili po pitanju Kosova, sada Rusi govore na isti način, pojasnio je Vučić. Jutarnji