Novi načini za ubijanje dosade

Poparazzi, BeReal, Yubo, Locket, LiveIn i HalloApp samo su neki od novih igrača koji su odlučili zajahati na valu prezira prema društvenim platformama koje su postale iznimno toksične, udaljile se od svoje svrhe te energiju (i lovu) umjesto na stvaranje zajednice troše na smišljanje novih modela za zaradu i ganjanje tržišnog udjela. Njihov je cilj osvojiti generaciju Z. Primjerice, Poparazzi zasad ima 75 posto korisnika u dobi od 14 do 18 godina te 95 posto između 14 i 21 godinu. Iako sve društvene platforme imaju zajednički nazivnik – povezivanje prijatelja i stvaranje zajednice – trenutačni mainstream igrači i alternativci to čine na potpuno drukčiji način. Instagram je okrenut nekoj vrsti glamura, on pokazuje životni stil onih koji jesu i/ili žele biti bogati i slavni, a BeReal, primjerice, igra na kartu običnoga, svakodnevnoga. Lider