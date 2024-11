Protiv ovisnosti

Otvorena je koda što je posebno važno s obzirom na to koje je sve dozvole aplikaciji potrebno dati da bi mogla funkcionirati, a jedna od ključnih funkcionalnosti jest značajka blokiranja aplikacija i to pogotovo onih koje imaju najveći potencijal da uzrokuju odvraćanje pažnje od onoga što je važno. Naravno, moguće je precizno podešavati ograničenja kako bi svatko mogao samostalno odrediti koliko si želi dnevno dozvoliti vremena pri korištenju pametnog telefona. Osim toga, Mindful nudi i neke specifične mogućnosti kao što je opcija blokiranja sadržaja i to pogotovo danas vrlo popularnog koji je prezentiran u skraćenom obliku kroz raznovrsne Reelove, Shortse i drugo (tipično za Instagram, Youtube i brojne druge platforme i mreže). Bug