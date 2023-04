Šnjof šnjof

S obzirom na sve češće oluje i tuču koje zahvaćaju dijelove Hrvatske, aplikacija My Lightning Tracker bi se mogla pokazati jako korisnom. Riječ je o mobilnom uratku jRustonApps B.V. koja prati udare gromova diljem svijeta i to skoro u pravom vremenu, što znači da na lokalnoj razini uz pomoć nje možemo dobiti upozorenje o dolasku grmljavinskog nevremena. Kao i kod velikog broja aplikacija sa satelitskom prognozom, My Lightning Tracker pomoću mape prikazuje mjesta gdje su udarili gromovi uz opciju pregleda svih dosadašnjih udara, kao i mjesta gdje su oni najintenzivniji. Tportal