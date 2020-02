“Arapskom svijetu je evroatlantski sjever nametnuo famozno ‘Arapsko proljeće’, s namjerom da i zemlje Bliskog i Srednjeg istoka te Magreba ubace u zonu tzv. slobodnog demokratskog svijeta. Ali, avaj, sve je ispalo naopako, jer je naopaka bila i početna dijagnoza stanja u tim zemljama. One jesu u nekim slučajevima razvijale lokalne inačice socijalizma, plus nisu dozvoljavale da se stavi šapa na njihova naftonosna blaga, ali su nadasve držale pod kontrolom islamističke ekstremiste. A baš su s takvima na Zapadu voljeli održavati tajne, ali prisne veze, što bi trajalo dok ovi ne bi ojačali i osamostalili se, pa onda udarili i na svoje sponzore. To je hodogram svih novijih ekstremizama u islamskom svijetu, počevši od talibana i Al Kaide do Islamske države, ISIL-a. Eto, to je taj arapski ‘franak’. Sve se to manje-više prešućuje u zapadnim medijima, uključujući i hrvatske”, piše Marinko Čulić. H-alter