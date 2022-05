Slušljivo, iako pamte i bolje dane

Širiti granice vlastitog zvuka i okušati se u nečem novom na papiru svakako vrijedi pohvaliti i podržati, no problem je što se plesna faza ni kod jednog od spomenutih sastava kvalitetom ne može ni uspoređivati s onim što su radili na počecima. U tom kontekstu, šesti studijski album Arcade Fire djelomično vraća na pravi put, barem u pjesmama koje zvuče kao da su pisane u vrijeme sad već legendarnog debija „Funeral“ ili njegovih neposrednih nasljednika „Neon Bible“ i „Suburbs“. Od takvih pjesama daleko najbolji je prvi singl „The Lightning I, II“ koji sadrži sve ono čime su nas Win Butler i ekipa osvojili još 2004. godine. Po pitanju tekstova, „WE“ nije daleko od konceptualnog albuma koji starta u ‘dobu tjeskobe’, prožetom pandemijom i strahom od gubitka života kakvog smo poznavali, preko „End of the Empire“ u kojoj se narator želi ‘odjaviti’ od sve više otuđenog i izgubljenog svijeta do naslovne skladbe, ujedno i posljednje postaje njegovog samootkrivenja te ponovno probuđene vjere u ljude i zajedništvo. Ravno do dna