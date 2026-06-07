Oaza usred gradskog asfalta
Arheološki muzej otvara vrata Lapidarija za besplatno opuštanje i radionice
Povodom 180. obljetnice rada, Arheološki muzej u Zagrebu otvara svoj Lapidarij kao zelenu oazu za odmor građana od 9. lipnja do 15. listopada. Ključni program održava se od 9. do 18. lipnja, a započinje koncertom sastava Ki Klop. Posjetitelji mogu uživati u tišini i zelenilu te sudjelovati u besplatnim aktivnostima poput joge, dječjih radionica o pčelama, prapovijesnog bojanja tkanina i otkrivanja antičkih rituala ljepote. Prostor funkcionira kao otvoreni dnevni boravak u centru grada, a za sudjelovanje na radionicama potrebna je prethodna prijava mailom zbog ograničenog broja mjesta. Gloria, Nacional