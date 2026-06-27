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Dame i gospodo, kilometarska zgrada
Arhitekt najviše zgrade na svijetu: Budućnost je u obnovi starih, a ne u gradnji novih divova
Gordon Gill, arhitekt Tornja Jeddah koji će uskoro postati najviša zgrada na svijetu, ističe da visina više nije prioritet, već je ključ u održivosti i obnovi postojećih objekata. Budući da je u SAD-u gotovo polovica zgrada starija od 50 godina, a građevinski sektor stvara 39% globalnih emisija ugljika, adaptivna prenamjena postaje ekološki i ekonomski imperativ. Prenamjenom se izbjegava 50 do 75 posto emisija u odnosu na novogradnju. Gill kao uspješan primjer navodi obnovu čikaškog Willis Towera, čime je dokazano da se modernom transformacijom starih zgrada postižu najviši ekološki standardi. Jutarnji