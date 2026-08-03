Kultura, uz povremene posjete smetlara

Postavljanje pet podzemnih spremnika za otpad na početku Ilice izazvalo je burne rasprave o narušavanju estetske i spomeničke vrijednosti zagrebačke jezgre. Konzervator Radoslav Bužančić upozorava da Trg bana Jelačića zahtijeva ozbiljnije stručne studije, a ne politikanstvo i rutinske komunalne zahvate. S druge strane, arhitekt Damir Ljutić ističe da su spremnici rješenje prihvaćeno u brojnim europskim metropolama. Naglašava da su oni znatno manje uočljivi od klasičnih kontejnera te da je odabrana lokacija bila jedina realna opcija koja će ubrzo postati neprimjetan dio svakodnevice. tportal