Kultura, uz povremene posjete smetlara

Arhitekt: Podzemni spremnici na Jelačićevom trgu nužno su komunalno rješenje kakvo imaju i druge metropole, a ne narušavanje baštine - Monitor.hr
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Arhitekt: Podzemni spremnici na Jelačićevom trgu nužno su komunalno rješenje kakvo imaju i druge metropole, a ne narušavanje baštine

Postavljanje pet podzemnih spremnika za otpad na početku Ilice izazvalo je burne rasprave o narušavanju estetske i spomeničke vrijednosti zagrebačke jezgre. Konzervator Radoslav Bužančić upozorava da Trg bana Jelačića zahtijeva ozbiljnije stručne studije, a ne politikanstvo i rutinske komunalne zahvate. S druge strane, arhitekt Damir Ljutić ističe da su spremnici rješenje prihvaćeno u brojnim europskim metropolama. Naglašava da su oni znatno manje uočljivi od klasičnih kontejnera te da je odabrana lokacija bila jedina realna opcija koja će ubrzo postati neprimjetan dio svakodnevice. tportal


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