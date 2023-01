Tako blizu

Protekloga petka u 22:22 sati po hrvatskom vremenu, sjeverno od Islanda, u području između Norveške i Grenlanda, u Zemljinu je atmosferu ušao asteroid 2022 EB5, i u njoj vjerojatno u potpunosti izgorio. Ovaj događaj nije toliko neuobičajen, ali je tek peti u povijesti u kojem su astronomi imali podatke o asteroidu, tj. da su ga primijetili prije nego je zaista udario u Zemlju. Otkriven je u mađarskoj planinskoj zvjezdarnici Piszkéstető, oko 80 kilometara sjeveroistočno od Budimpešte. Procjene govore da mu je promjer bio 3-4 metra. Ulazak u atmosferu bio je vatren, pri brzini od 18,5 km/s asteroid je izgorio uz bljesak i snažan zvuk, koji je prijavilo nekoliko stanovnika Islanda. Bug

