Frka i panika

U srednjoj školi Davidson u Sydneyju zabilježili su znatno smanjenje problema s ponašanjem te povećanje fizičkih aktivnosti među učenicima nakon što su postrožili pravila korištenja mobitela. Škola je zabranila korištenje mobitela učenicima od 7. do 10. razreda (u toj državi srednja škola traje šest godina). Mogli su ih donositi u školu i odnositi na povratku kući, ali ne i koristiti dok su u školi. Učenici su uređaje morali pohraniti u futrole koje nije bilo moguće otvoriti, a da se ne potrga brava koja ih je zaključavala. Nastavnici su mogli otključati futrole ako je to bilo potrebno. Udruga The Heads Up Alliance u srpnju je zatražila stroža ograničenja korištenja mobitela u školama u pokrajini New South Wales. Pokrenuta je i peticija koju je dosad potpisalo više od 21 tisuće Australaca. Tportal