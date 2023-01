Unaprijed izgubljena bitka?

Tvrtka DoNotPay, specijalizirana za obučavanje umjetne inteligencije, tvrdi da će njen program moći obraniti klijenta. Identitet optuženika i mjesto ročišta ostaju tajni, jedino se zna da je riječ o osporavaju kazne zbog prebrze vožnje. Umjesto obraćanja sudu, program koji će raditi na pametnom telefonu dostavljat će odgovarajuće odgovore preko slušalice optuženiku koji ih potom može koristiti u sudnici. DoNotPay je UI rješenje usmjereno na pomoć pojedincima u borbi protiv velikih organizacija zbog primjene pogrešnih naknada, upornog robocallinga pa i plaćanja kazni za parkiranje. Prema tvrtki koja postoji već osam godina, većinu tih slučajeva pojedinci mogu dobiti, ali žalbe padaju u vodu jer si optuženici ne mogu priuštiti visoke pravne naknade ili nemaju vremena i resursa za borbu protiv birokracije. Bug

Artificial intelligence is set to advise a defendant in court for the first time ever next month. The AI by @donotpay will run on a phone and listen to all speech in the courtroom before instructing the defendant on what to say via an earpiece.https://t.co/UZfuxmg9jx

— Scott Santens (@scottsantens) January 8, 2023