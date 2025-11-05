Poliester i preispitivanje identiteta

Tekst Marije Skočibušić za Kulturpunkt duhovito i brutalno iskreno spaja autofikciju, modnu samokritiku i teoriju odijevanja kroz iskustvo sudjelovanja na radionici Joanne Walsh. Od banalnog zadatka opisivanja autfita nastaje introspektivna drama o nesigurnosti, konzumerizmu i želji za autentičnošću. Autorica razotkriva emocionalne i društvene slojeve mode – od majčinskih komentara i algoritamskog srama do pomirenja s „mekanim i sjajnim lažima poliestera“. Preporučuje se svima koji vole tekstove što spajaju humor, ironiju i dubinsku analizu svakodnevice.