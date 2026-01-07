Smak svijeta kasni zbog tehničkih poteškoća

Daniel Kokotajlo, bivši zaposlenik OpenAI-ja, revidirao je svoju poznatu prognozu „AI 2027” i priznao da se razvoj umjetne inteligencije odvija sporije nego što je očekivao. Umjesto superinteligencije do 2027., novi scenariji taj iskorak pomiču na početak 2030-ih, uz 2034. kao okvirnu godinu. Razlog su neujednačene sposobnosti AI sustava i ograničenja stvarnog svijeta. U ažuriranoj verziji više se ne predviđa izravno uništenje čovječanstva, a sve se češće dovodi u pitanje i sam pojam AGI-ja. Bug