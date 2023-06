Terorist među insektima

Na europskom kontinentu prvi put je registriran 2004. godine i od tada je sve više prisutan. Otkrivene su kolonije u Španjolskoj, Portugalu, Italiji i Švicarskoj, a od 2014. ih ima i u Njemačkoj, pišea Agrarheute. Na njihovom meniju su razni insekti, a posebno vole komarce, manje ose i pčele. U sezoni pojedu do 11 kg kukaca, a prvenstveno su bazirani na hvatanju medonosnih pčela koje čine i do 85 posto njihovog jelovnika. To je ogromna razlika u odnosu na domaćeg stršljena kod kojeg one čine samo pet posto hrane. Dok su azijske pčele razvile strategiju obrane, europske pčele su u većoj opasnosti. Agroklub