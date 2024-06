Ako ništa, solidan akcić

Pauline Marvin, glavna je junakinja filmskog serijala The Perils of Pauline iz 1914. i tek jedna od zaboravljenih akcijskih junakinja. Tu je i Helen Holmes koja je bila junakinja serije The Hazards of Helen. Početkom Prvog svjetskog rata akcijske junakinje su izgurane s pozornice od strane propagandnih filmova u kojima su žene primarno prikazivane kroz prizmu patriotizma i poslušnosti. The Atlantic, Vox Feminae