Šutnja je zlato, ali je li i desni centar?

Iako je nakon eskalacije radikalno desnih ideja politički pragmatizam HDZ-a logičan, Plenković je napravio više grešaka, smatra sociolog i politički analitičar Dragan Bagić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu u razgovoru za Ideje. Upozorava da u Hrvatskoj danas treba braniti pluralnost društva i rješenje vidi u eliminaciji nejasnoća iz Ustava i zakona. dotaknuli su se više tema, od toga na koji način različite skupine pokušavaju iskoristiti ovaj trenutak da bi mijenjale odnose u društvu, zatim zašto šuti Zoran Milanović, smatra da je u slučaju incidenta u Splitu vjerojatno zakazala Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA). Obrazlaže to tvrdnjom da je obavještajna služba trebala znati za radikalne skupine i njihove pripreme, te pravovremeno dojaviti informaciju. Zašto se velik dio akademske zajednice ne oglašava? Razlog leži u oportunističkoj pasivnosti dijela akademske zajednice, posebice onih svjetonazorski bližih desnom centru. Kritičan je i prema obrazovnom sustavu.