Orijentalno, a svjetsko

Svestrani multiinstrumentalist Ognjen Zečević, umjetničkog imena Egoless, za prijatelje Musa, sam je odsvirao gotovo sve potrebne instrumente. Jedino sviračko pojačanje je Roko Margeta za turski ney i makedonski kaval. Roko je ovdje zapravo bio na uzvratnom gostovanju budući da je Ognjen kao gitarist, saksofonist, producent i ton majstor, višestruko pojačao njegov i Chakkin bend KaliKamo na izvanrednom proljetnom albumu „Jedinstvo“. Možda će se Balkan Dub System i KaliKamo zajedno upisati među ponajbolja ovogodišnja domaća izdanja, ali B.D.S. će u svakom slučaju napraviti još jedan iskorak kao prvi 100% balkanski oriental dub album. Balkan Dub System je danas skoro unikatan projekt sa sjajnim predispozicijama za svaki world music stage. Ravno do dna