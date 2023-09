Kad ti država postane maćeha

Ruski vojni zrakoplov za rano upozorenje i nadzor Beriev A-50 navodno je teško oštećen u napadu dronom na zračnu luku kod Minska, potvrdili su pripadnici bjeloruske oporbe u egzilu. Hrabrim bjeloruskim partizanima u akciji su pomogli mještani te neki ljudi iz vojske. Jutarnji Na društvenim mrežama procurio je video koji prikazuje ruskog generala Aleksandra Matovnikova (57) kako izvodi striptiz. Sve se dogodilo kratko nakon što je teško oštećen jedan od moskovskih špijunskih zrakoplova, vrijedan više od 310 milijuna eura, a za koji je on bio odgovoran. Snimka traje 44 sekunde i postala je viralna, a prvo se pojavila na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. General-pukovnik Matovnikov trenutačno je zamjenik vrhovnog zapovjednika ruskih kopnenih snaga i odgovoran je za vojnu prisutnost Moskve u Bjelorusiji. Jutarnji

Putins commander-in-chief of the ground forces Oleksandr Matovnikov when Rod Stewart is on the radio. pic.twitter.com/mYC1BKXVyH

— Thomas (@Stomatol3000) February 28, 2023