Lidl je ponovno iznenadio svoju konkurenciju cijenama, ovaj puta u slučaju traperica, koje u Britaniji koštaju 6 funti (oko 60 kuna, u Hrvatskoj se prodaju za 90), dok ih najjeftiniji konukrent, Primark, prodaje po 8 funti. Je li Lidl neki trgovinski mađioničar? Odgovor na pitanje kako mu to uspijeva nije idilična priča o poduzetništvu, već se ponovno vraća na izrabljivane radnike u Bangladešu, kojima je minimalna satnica 2,5 kune po satu i bez kojih takve nerealne cijene jednostavno ne bi bile moguće. Guardian