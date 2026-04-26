Ruska zima vs. bangladeška gužva
Bangladeš ima više stanovnika od Rusije
Bangladesh is more populated than Russia pic.twitter.com/saWkhIJqb3
— Science girl (@sciencegirl) April 26, 2026
Prošle je godine u Bangladešu zbog udara groma poginulo više od 350 stanovnika. U nastojanju da smanji broj smrtnih slučajeva, vlada Bangladeša okrenula se prirodi te je odlučila posaditi čak milijun palmi koje bi trebale apsorbirati udare gromova i električni naboj te spasiti živote. Naime, krčenje šuma je jedan od bitnih faktora povećanja smrtnosti od groma. Inhabitat, CroEnergo.eu
U utorak su Bangladešani proslavili Eid al-Adhna, tradicionalni muslimanski praznik za vrijeme kojega se žrtvuju životinje, uglavnom ovce, u sjećanje na spremnost Abrahama da žrtvuje svog sina. No zbog prenapučenosti i problema infrastrukture u Dhaki ritualna klanja na ulicama dovela su do toga da gradom teku krvave rijeke (video). Jutarnji
Lidl je ponovno iznenadio svoju konkurenciju cijenama, ovaj puta u slučaju traperica, koje u Britaniji koštaju 6 funti (oko 60 kuna, u Hrvatskoj se prodaju za 90), dok ih najjeftiniji konukrent, Primark, prodaje po 8 funti. Je li Lidl neki trgovinski mađioničar? Odgovor na pitanje kako mu to uspijeva nije idilična priča o poduzetništvu, već se ponovno vraća na izrabljivane radnike u Bangladešu, kojima je minimalna satnica 2,5 kune po satu i bez kojih takve nerealne cijene jednostavno ne bi bile moguće. Guardian
Militantna islamistička skupina Ansarullah Bangla Team (ABT) objavila je priopćenje zahtijevajući ukidanje bangladeškog državljanstva za cijeli niz pisaca, blogera i aktivista koji su kritizirali islamski ekstremizam.“Na listi, koja je stvarana još od 2013. godine, nalaze se 84 imena, a dosad ih je ubijeno 10. Posljednja lista uključuje i imena pisaca koji se nalaze u Velikoj Britaniji, SAD-u, Njemačkoj, Kanadi i Švedskoj, piše Business Insider. Telegram