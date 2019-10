Domaći proizvodi

Najpoznatiji iako anonimni grafiter Banksy otvorio je hotel u Betlehemu, kojeg je on financirao i dizajnirao, a ima “najlošiji pogled na svijetu”, kako on sam kaže. I u pravu je – gotovo svaka od 10 soba hotela Walled Off gleda u zid visok 10 metara, a koji dijeli Izrael i Palestinu, i to ne izdaleka, već s udaljenosti od nekoliko metara. Unutrašnjost je tkđ. Banksy uredio pa je unutra portret Krista s točkom lasera uperenom u čelo i s dronovima iznad glave, kao i grafit na kojem se izraelski vojnik i Palestinac tuku jastucima! Danas je službeno otvorenje hotela, kako stoji na njegovom sajtu, a svirat će – Elton John. CNN [foto]…