Prodavanje magle

Odličan članak na Ekonomskom labu o tome kako su političari od važnih tema napravili isprazne fraze: Smanjit ćete PDV na 22%? Dobro, ali što ćete onda s deficitom, dugom i javnim rashodima? Povećat ćete minimalnu plaću na 5,000 kuna? Dobro, ali koliko će ljudi zbog toga ostati bez posla, i što ćete s tisućama radnika i radnica u tekstilnoj industriji? Smanjit ćete broj općina? Dobro, ali kako će se te bivše općine razvijati? Smanjit ćete broj državnih agencija? Jako dobro, ali da li to znači da će se te funkcije i administracija samo prebaciti u ministarstva? Poticat ćete domaću proizvodnju? Pa svi su za to, ali kako; otkud ćete to financirati; kako ćete spriječiti da nam se ne desi nova brodogradnja? Zabranit ćete rad nedjeljom? Super, ali koliko zbog toga očekujete izgubljenih radnih mjesta i novca koji će potrošači vikendom ostavljati u susjednim zemljama? Obrazovanje vam je važno? Jako dobro, ali kako ćete dići kvalitetu obrazovanja u Hrvatskoj na europsku razinu?