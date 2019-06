Basara: Lanac neodgovornosti

Dvije Basarine kolumne, jedna za drugom? Nije li to previše? Ne, baš taman, ova današnja je još bolja. Vučića ignorirajte, on je slučajni lajtmotiv koji provocira nadahnuto pisanje, mogao je biti škrtac ili umišljeni bolesnik. Tu je i Jungov citat: “Gigantske katastrofe koje nam prete nisu elementarna zbivanja fizičke ili biološke prirode, već psihički fenomeni. U užasnim razmerama nama prete ratovi i revolucije koji nisu ništa drugo do psihičke epidemije. U svako doba nekoliko miliona ljudi može podleći nekoj sumanutosti.” Šta je drugo naša istorija ako ne spisak sumanutosti kojima je periodično podlegalo po nekoliko miliona ljudi. Svetislav Basara, Danas