Amerikanac u Beogradu

Budući da smo mi ne samo naše nego i mačje jebalište velikih sila, blizu je pameti da Hil u Beograd ne dolazi s namerom da nekog strmopižđuje i da nešto uzima (Kosovo), nego da kako zna i ume smanji uticaj jednog drugog ambasadora, u datom slučaju – ruskog. Ako ste, neprejebivi kakvi ste, pomislili na ambasadora Nikaragve, zajebali ste se u računu. Mrzi me da proveravam hronologiju, ali čini mi se da je vest o Hilovom naimenovanju usledila nedugo nakon što se, prilikom skorašnje krize, ruski ambasador pojavio na kosovskoj granici u društvu najviših državnih i vojnih rukovodilaca, helikoptera i aviona u brišućem letu. E sad, ruski ambasador to sebi može (u stvari – mora) priuštiti, Srbija, međutim, kao mala zemlja domaćin, to ne bi smela da čini. Ruski ambasador na granici u kriznoj situaciji – to fakat odašilje Albancima poruku „jebaćemo vam majku, Rusi su nama“, ali s druge strane – a ta je strana i s one strane kosovske granice – pali crvenu lampicu i sve me to podseća na onog dilbera koji je zanemarivao taktiku, igrao za raju i završio u nižerazrednom Vratniku. Tako razmišlja Svetislav Basara o ustoličenju novog ambasadora SAD u Beogradu.