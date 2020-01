Samo Svetislav Srbiju spašava

“Nisu imali vremena ni računa. Umesto da se pozabave uređenjem i jačanjem institucija tek stasale državnosti – a neko vreme je mladoj državi dobro išlo – behu potegli da oslobode Srbe po ‘srpskim zemljama’, iako nisu bili oslobodili ni Srbe u kneževini, niti su to učinili do dana današnjeg. Treba li reći da su na ‘oslobađanju’ državnici masno zarađivali. Pitanje od 1.000.000.000 sendviča – a zašto to danas ne učine. Odgovori je isti – nemaju računa ni vremena” – Basara će u Danasu.