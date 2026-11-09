Basara: Rotopalankin interrectum - Monitor.hr
Danas (17:00)

Prijatelj studenata, a neprijatelj naroda

Basara: Rotopalankin interrectum

I evo šta je – što reko Blic, koji je takođe u procesu tranzicije iz bulje u bulju – pokazao novinarskoistraživački rezultat: Politika se trenutno nalazi u stanju interrectuma, što će reći da je na ničijoj zemlji između dva čmara. Gde joj je i mesto.

Prilikom jučerašnje inspekcije Rotopalankinog portala obavestio sam se – baš sam našao mesto gde da se obaveštavam – da je afera „autovanje prijatelja studenata“ eskalirala do u tri lepe p. materine.

Nakon što je Prijatelj studenata Maršavelski obznanio svoj identitet, na njega se i u domicilnoj Hrvatskoj i u Srbiji – čiju je studentariju savetovao pismenim putem – podigla kuka i motika.

Nisam mogao da se ne zapitam: ko da ogovara, za šta da odgovara, majke vam ga nabijem. Prvo i pre svega: Prijatelj je svoja savetodavna pisma objavljivao možda celih godinu dana, a srbsko javno tužibapstvo – jedino merodavno za utvrđivanje odgovornosti – nije imalo nikakvih primjedbi.

Drugo i nakon svega: apsolutno je isključena mogućnost da sestra hrvatske službe kojoj je Prijatelj bio nadzornik – srpska Udba – nije već posle prvog Prijateljevog pisma znala ko je i šta je Prijatelj studenata. Nije to bio težak operativni posao. Prijatelj ništa nije radio „undercover“, samo je pisma potpisivao pseudonimom, u čemu nema ničeg zazornog. Svetislav Basara


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Srijeda (16:00)

Profesor sa susjedne (komšijske) planete

Basara: Prijateljsko autovanje

Nakon što je – doskora protestnoj, odnedavno vladajućoj studentariji – čestitao veliku izbornu pobedu, Prijatelj je u poslednjem Novom pismu napisao da je došlo vreme da otkrije svoje ime i prezime. Što je i učinio i predstavio se kao Aleksandar Maršavelski, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu (Večernji), koji je „još kao student spoznao“ da je njegovo detinjstvo bilo „zatrovano ratnom propagandom i mržnjom“… nije mi promicalo da pisac pisama spada u (sve ređu) sortu (često solidnih) intelektualaca koji žive u plemenitoj zabludi da mogu (pozitivno) uticati na društvene procese, na koju (sortu) moja neznatnost gleda samo malo manje (mada nezlobivo) popreko nego na sortu međunarodnih i domaćih davača podrške.

„Ponosan je“, kaže, što je studentima „dao argumente“ da sa liste izbace Mila Lompara, jer bi, kaže – da je Milo ostao – Studentska lista dobila 200.000 glasova manje, što je tvrdnja s kojom sam svestrano nesaglasan, ponajpre zato što sam siguran – iako ne mogu dokazati – da je Lompar izbačen sa Studentske liste po preporuci N. N. – igrača mnogo jebenijeg od studentskog prijatelja… Svetislav Basara