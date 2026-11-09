Prijatelj studenata, a neprijatelj naroda
Basara: Rotopalankin interrectum
I evo šta je – što reko Blic, koji je takođe u procesu tranzicije iz bulje u bulju – pokazao novinarskoistraživački rezultat: Politika se trenutno nalazi u stanju interrectuma, što će reći da je na ničijoj zemlji između dva čmara. Gde joj je i mesto.
Prilikom jučerašnje inspekcije Rotopalankinog portala obavestio sam se – baš sam našao mesto gde da se obaveštavam – da je afera „autovanje prijatelja studenata“ eskalirala do u tri lepe p. materine.
Nakon što je Prijatelj studenata Maršavelski obznanio svoj identitet, na njega se i u domicilnoj Hrvatskoj i u Srbiji – čiju je studentariju savetovao pismenim putem – podigla kuka i motika.
Nisam mogao da se ne zapitam: ko da ogovara, za šta da odgovara, majke vam ga nabijem. Prvo i pre svega: Prijatelj je svoja savetodavna pisma objavljivao možda celih godinu dana, a srbsko javno tužibapstvo – jedino merodavno za utvrđivanje odgovornosti – nije imalo nikakvih primjedbi.
Drugo i nakon svega: apsolutno je isključena mogućnost da sestra hrvatske službe kojoj je Prijatelj bio nadzornik – srpska Udba – nije već posle prvog Prijateljevog pisma znala ko je i šta je Prijatelj studenata. Nije to bio težak operativni posao. Prijatelj ništa nije radio „undercover“, samo je pisma potpisivao pseudonimom, u čemu nema ničeg zazornog. Svetislav Basara