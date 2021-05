U početku bijaše Riječ

Kao što već znate, lansiranje novih naučnih disciplina je moja slabost. Neprestano ih izmišljam, iako do sada nijedna nije naišla na topao prijem u mainstream naučnom svetu. Što me ne sprečava da stalno izmišljam nove. Danas je na redu politička lingvistika, nauka koja izučava tesnu vezu između loših politika i lošeg jezika… Stvar slično stoji u našem Trećem rajhu. (Prvi je bio Miloševićev, Drugi DOS-ov, Treći Vučićev). Ali i u tu su se stvar umešale srpske podele, pa su tako ono što su u Trećem rajhu bili Juden, za polovinu Srbije „žuti lopovi na čelu sa Ðilasom“, a za drugu polovinu to su „Vučić & Co“. Takva postavka stvari sa jedne strane (naoko) pojednostavljuje život – nema tu finesa, nema lupanja glave, nema nikakvih nedoumica – ali ga sa druge komplikuje do nepodnošljivosti (pogledajte bilo koji televizor). Evo dva primera mitomanskog pojednostavljivanja stvari do imbecilnosti, koja mi žestoko idu na qwrz, a koja oni koji ih izgovaraju smatraju vrhuncima kontemplacije – 1. „zarobljena država“ i 2. „oteta država“… znanstveno promišlja srpsku realnost Svetislav Basara. Ako poželite još, evo još jedna.