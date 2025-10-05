Danas (11:13)
Dragi roditelji i mališani,
Od druženja i igre, preko sportskih izazova i STEM radionica, pa sve do edukacija o sigurnosti u prometu – za svakoga će biti ponešto.
Besplatne radionice za klince
Dječji tjedan u Svetoj Nedelji ima 33 besplatne radionice kroz cijeli tjedan
6.10. – 12.10.2025.
pozivamo vas da nam se pridružite na zabavnim, edukativnim i kreativnim aktivnostima koje smo pripremili povodom Dječjeg tjedna!
Sudjelovanje je besplatno, ali je broj mjesta ograničen – zato požurite s prijavom!
Pogledajte raspored događanja i prijavite se ovdje: PRIJAVE
Dođite, povedite prijatelje i uživajte u tjednu posvećenom djeci!