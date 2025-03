Legalizacija na rate – jer tko ima vremena za zakonitost?

Zašto se ne bi ovoga ljeta zaputili na Bol na Braču, o čijim se ljepotama i plažama ne mora trošiti puno riječi. Ponuda dana nudi trenutno dvije izvrsne ponude za smještaj u apartmanima blizu mora. Prva ponuda se odnosi na osam dana za dvije osobe u apartmanu za 1.599 kuna ili za četiri osobe za 2.799 kuna. Kuća se nalazi u centru mjesta te 200 metara od mora. a s terase se pruža lijep pogled na more. Druga ponuda je za apartmane smještene samo 50 metara od mora, a možete birati između sedam noćenja za do tri osobe za 2.199 kuna ili do pet osoba za 3.199 kuna.