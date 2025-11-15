Beta-HPV ipak nije bezazlen: virus koji može pokrenuti rak kože - Monitor.hr
Kad “tihi stanar” preuredi stanice – bez pitanja i dozvole

Beta-HPV ipak nije bezazlen: virus koji može pokrenuti rak kože

Nova studija opisuje prvi potvrđeni slučaj beta-HPV-a koji se ugradio u ljudski DNK i izravno potaknuo razvoj karcinoma pločastih stanica kože kod žene s nasljednim imunološkim poremećajem. Virus je preuzeo kontrolu nad stanicama, a standardne terapije nisu pomagale. Tek transplantacija matičnih stanica koštane srži, kojom su zamijenjene nefunkcionalne T-stanice, potpuno je uklonila rak i povezane HPV probleme. Otkriće ukazuje da kod imunokompromitiranih pacijenata benigni virusi mogu imati snažan onkogeni učinak te otvara put personaliziranim terapijama. tportal


