Kad “tihi stanar” preuredi stanice – bez pitanja i dozvole

Od ove godine u obavezna cjepiva bit će uvršteno i ono protiv HPV-a, vodećeg uzročnika raka grlića maternice, a bit će mu podvrgnute učenice prvih razreda srednje škole. Osim toga, u sklopu Europskog tjedna cijepljenja najavljen je i simpozij na kojem će biti riječi i o dilemama roditelja o cijepljenju njihove djece. “U nas je procijepljenost veća od 90%. Posljedice odbijanja cijepljenja djece vjerojatno će se u budućnosti akumulirati jer, kao što se zna, za neke zarazne bolesti poput ospica potrebna je jako visoka procijepljenost populacije, veća od 95%”, kaže dr. Danijela Lakošeljac. Novi list