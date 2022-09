Ako ništa, dobar poster za duplericu

Situacija u gornjem domu današnje pop glazbe nekako nije nimalo obećavajuća u smislu kreativnosti čiji nedostatak se nadomješćuje milijunskim budžetima i angažiranjem personela veličine filmske produkcije prepunog vanjskih suradnika i talenata, da bi se na kraju nešto i dogodilo. To je ukratko i situacija s recentnim albumom „Renaissance“, u ukupnom poretku sedmog po redu američke pjevačice Beyonce. Na album se nekako može i gledati kao na filmski blockbuster; nema tu ni trunke nečeg neulaštenog do blještavog sjaja, sve je promišljeno od prve do posljednje sekunde, sve prožeto snažnom zvučnom muskulaturom iz koje kipti ona stara želja; svidjeti se što većem broju njih, a ako ništa drugo, bar očarati slikom na steroidima. Osim superiorne produkcije i mnoštva uključenih suradnika, dosta toga svodi se na reciklažu. Ravno do dna