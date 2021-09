Blue Origin, svemirska tvrtka Jeffa Bezosa, planira 20. srpnja prvi suborbitalni turistički let u svemirskom brodu New Shepard. Jedno mjesto nudit će se na online dražbi, a zarada ide u humanitarne svrhe (Bezosovu fondaciju). Cijena karte nije poznata, no procjenjuje se da će koštati najmanje 200.000 dolara. 24sata…

On July 20th, #NewShepard will fly its first astronaut crew to space. We are offering one seat on this first flight to the winning bidder of an online auction. Anyone can place an opening bid by going to https://t.co/6DpTdTxo36. #GradatimFerociter pic.twitter.com/jBMFYX7xHg

— Blue Origin (@blueorigin) May 5, 2021