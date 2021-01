Blue Origin je osnovao šef Amazona Jeff Bezos. Njihova raketa New Shepard duga je 18 metara (u usporedbi s Flaconom 9 koji mjeri oko 70 m), ali ima sličnu namjenu – lansirati teret i ljude u orbitu te se kasnije na siguran način vratiti na Zemlju. Bezosova je raketa lansirana iz Zapadnog Teksasa, poletjela je do gotovo 107 kilometara visine i nakon 7 minuta vratila se te vertikalno i kontrolirano sletjela na za to predviđeno mjesto. (Bug) Lansiranje kreće od 51:30