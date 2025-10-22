Splićanin sa zagrebačkom adresom Hrvoje H. (35) nepravomoćno je osuđen na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu na pet mjeseci zatvora s dvogodišnjim rokom kušnje jer je vozeći bicikl 20 km/h po nogostupu udario pješakinju Nevenku J. koja je zadobila višestruki prijelom kosti stopala. “Percepcija je da su auti agresivni prema biciklistima, a zapravo je obrnuto jer se biciklisti preslobodno ponašaju. Uz pješake, biciklisti su najranjivija skupina u prometu, a svejedno direktno ugrožavaju sudionike u prometu”, rekao je sudac, piše Jutarnji.