Rek'o pa porek'o

Tako se i Biden priklonio službenoj verziji američke politike, nakon što je primio mnogo kritika za svoj iskreni istup u Poljskoj koji neki označuju gafom. (Novi list) Dan ranije je Gari Kasparov pohvalio njegovu izjavu i nazvao reakciju Bijele kuće “patetičnom”.

When the President is right, the White House should stick with him instead of fumbling to apologize to a murderous dictator for speaking the truth. It's pathetic.

— Garry Kasparov (@Kasparov63) March 26, 2022