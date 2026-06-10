Nitko ne želi svijetliti u mraku

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BiH prijavila Hrvatsku Vijeću Europe zbog projekta zbrinjavanja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori
Bosna i Hercegovina, uz potporu nevladinih udruga, podnijela je prijavu protiv Hrvatske Tajništvu Bernske konvencije zbog planirane izgradnje Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, u blizini granice. Prijava se fokusira na zaštitu ekosustava i divljih vrsta rijeke Une, nakon što su već aktivirane konvencije Espoo i Aarhus. Iz udruge “Green Team” upozoravaju da projekt ugrožava zdravlje i ljudska prava lokalnog stanovništva te pozivaju Hrvatsku na objavu skrivenih hidrogeoloških istraživanja. Hrvatska na toj lokaciji planira skladištiti otpad iz Nuklearne elektrane Krško i institucionalni radioaktivni otpad. Index