Pokraj UNESCA, tu je i zaštita mahovine

Veliki kineski zid, star više od dva tisućljeća i dug 8851 kilometar, ne čuvaju samo konzervatori nego i priroda. Znanstvena studija pokazala je da tzv. biokora – sloj lišajeva, mahovine, bakterija i gljivica – prekriva više od dvije trećine ispitivanih 600 kilometara zida. Taj prirodni sloj smanjuje poroznost materijala, jača strukturu i štiti tlo od erozije vjetrom i kišom. Iako izgleda „neuredno“, biokora se pokazuje kao važan saveznik u očuvanju ovog povijesnog spomenika, osobito u uvjetima klimatskih promjena. Green