Bitno da se ne svađaju (previše)

Prema psihologu Alfredu Adleru, rođenje brata ili sestre lišava najstariju djecu isključive roditeljske pažnje – i kao rezultat toga ona su neurotična, sklonija konzervativizmu i oponašanju starijih. Druga djeca natjecateljski privlače pažnju, dok najmlađa djeca često ispadnu razmažena i lijena. Adler je postavio teoriju prema kojoj ljudi koji odrastaju bez braće i sestara imaju “kompleks majke” i da su u rivalstvu sa svojim ocem. Iako danas najpouzdaniji test osobnosti, poznat kao “Big five”, ne potvrđuje dokaze kako redoslijed rođenja u obitelji ima nekog utjecaja na razvoj osobnosti djeteta, ipak je primijećena jedna karakteristika kod prvorođene djece, a to je pojačana verbalna inteligencija nego kod mlađe djece. To ne znači da su prva djeca pametnija i da lakše uče, to samo ukazuje kako su ona ipak provela najviše vremena s odraslim ljudima, što se ne može reći za djecu koja su rođena poslije. Nat Geo