Kad računi vire iz pelena, nije ti do pravljenja djece

Djeca su ogroman trošak, usporediv sa ratom kredita za stan. Ako moraš plaćat kredit/najam i djecu, teško da ti išta ostane. Još dok ste u vezi/braku to nekak podijelite, ali kao rastavljen roditelj si prilično u financijskim problemima – početak je rasprave na Forumu, s naglaskom na dejtanje rastavljenih ljudi i plaćanje životnog prostora. Netko je na nekoj temi mrtav ozbiljan napisao kako mu je prijatelj koji ima djecu rekao da je mjesečni trošak djeteta 100 do 200€. Ne znam bi li prijatelju trebalo poslati na vrata socijalnu službu ili policiju – komentar je drugog forumaša, dok se u drugim komentarima čude kako nekome tko je situiran i želi djecu to predstavlja ikakav problem.