Kad ti AI napiše zadaću, a mozak ode na godišnji

Bivša ministrica Blaženka Divjak u razgovoru za Ideje analizira utjecaj umjetne inteligencije (AI) na obrazovanje i društvo. Ističe opasnost od kognitivnog rasterećenja – ako djeca koriste AI za rješavanje zadataka bez razmišljanja, njihov mozak gubi sposobnost kritičkog zaključivanja. Škola bi, stoga, trebala postati “teretana za mozak” u kojoj se vježbaju vještine koje strojevi ne mogu zamijeniti. Divjak upozorava na etičke probleme, poput lažnih znanstvenih radova i algoritamske pristranosti, naglašavajući važnost novog društvenog ugovora koji će definirati “isključivo ljudske teritorije” u odlučivanju.