Poseban budžet samo za kokice

Prvo su krenuli Transofmersi zajedno s Boogeymanom, a sutra dolazi Flash. Iza toga Disney i Pixar donose Elemente, Gerard Butler vraća se u ulogu operativca u filmu Misija Kandahar, a uskoro je tu i novi nastavak Indiane Jonesa. Ljubiteljima indie filmovima tu je Asteroid City Wesa Andersona. To je popis filmova samo za lipanj. U srpnju Barbie će se boriti s Oppenheimerom, oni koji vole sf posladit će se s Biosferom, a tu je i Tom Cruise u još jednoj Nemogućoj misiji. Mnogi iščekuju i Talk to me, a to je samo početak…