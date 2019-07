Bloger Ribafish pliva do 50 hrvatskih otoka u spomen na sina Roka

Bloger Domagoj Jakopović Ribafish sutra kreće sa svojim lijepim projektom Rok otok kojim će doplivati do 50 hrvatskih naseljenih otoka. Sutra pliva od Dubrovnika do Koločepa, za što će mu trebati oko 2 sata, a prvu etapu završava 30. srpnja kad će plivati od Drvenika Velog do Čiova, dok je najteža etapa idući četvrtak kad će plivati od Mljeta do Korčule (ovdje pregled prve etape). Na svakom “osvojenom” otoku zabit će zastavicu, a prije nego što se plivajući uputi na sljedeći otok namjerava se družiti s djecom i njihovim roditeljima okupljenim na plaži s namjerom podizanje svijesti o važnosti vremena koje provode zajedno i o prirodi. 24 sata…